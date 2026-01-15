Mais uma vez, temporal castiga a Capital que lidera o ranking da chuva no estado

Campo Grande foi atingida, mais uma vez, por um temporal intenso nas últimas 24 horas, com 57,8 milímetros de chuva acumulada e rajadas de vento de até 87,1 km/h, os maiores registros do Estado no período. Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

O volume de chuva colocou a Capital no topo do ranking estadual de precipitações, seguida por Coxim, com 53,6 milímetros. Também tiveram acumulados significativos os municípios de Iguatemi, Bandeirantes e Figueirão, todos com índices acima de 20 milímetros.

Além da chuva, o vento chamou a atenção. Campo Grande registrou a rajada mais forte observada em Mato Grosso do Sul na terça-feira (14). Em seguida aparecem Corumbá, com ventos de 72,4 km/h, e Aquidauana, onde as rajadas chegaram a 61,2 km/h.

Segundo o Cemtec, os dados foram consolidados até as 7h50 desta quinta-feira (15) e refletem a atuação de áreas de instabilidade associadas a nuvens de tempestade, comuns neste período do ano. O cenário favorece chuvas intensas em curto intervalo de tempo, acompanhadas de ventos fortes.

A orientação dos órgãos de monitoramento é para atenção redobrada em dias de instabilidade, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, quedas de galhos e estruturas atingidas por ventos intensos.