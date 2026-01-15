Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

CLIMA

Mais uma vez, temporal castiga a Capital que lidera o ranking da chuva no estado

Campo Grande registra quase 58 mm de chuva em 24 horas e rajadas de vento que ultrapassaram 87 km/h

Karina Anunciato

estragos da chuva
Chuvas em janeiro tem provocado estragos em diversos pontos da Capital Foto: PMCG

Campo Grande foi atingida, mais uma vez, por um temporal intenso nas últimas 24 horas, com 57,8 milímetros de chuva acumulada e rajadas de vento de até 87,1 km/h, os maiores registros do Estado no período. Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec).

O volume de chuva colocou a Capital no topo do ranking estadual de precipitações, seguida por Coxim, com 53,6 milímetros. Também tiveram acumulados significativos os municípios de Iguatemi, Bandeirantes e Figueirão, todos com índices acima de 20 milímetros.

Além da chuva, o vento chamou a atenção. Campo Grande registrou a rajada mais forte observada em Mato Grosso do Sul na terça-feira (14). Em seguida aparecem Corumbá, com ventos de 72,4 km/h, e Aquidauana, onde as rajadas chegaram a 61,2 km/h.

Segundo o Cemtec, os dados foram consolidados até as 7h50 desta quinta-feira (15) e refletem a atuação de áreas de instabilidade associadas a nuvens de tempestade, comuns neste período do ano. O cenário favorece chuvas intensas em curto intervalo de tempo, acompanhadas de ventos fortes.

A orientação dos órgãos de monitoramento é para atenção redobrada em dias de instabilidade, especialmente em áreas suscetíveis a alagamentos, quedas de galhos e estruturas atingidas por ventos intensos.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos