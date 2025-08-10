Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MAU EXEMPLO!

Major do Exército é preso em Campo Grande por embriaguez e ameaças

Adriano Hany

Viatura da PM durante abordagem que resultou na prisão de um major do Exército em Campo Grande
Viatura da PM durante abordagem que resultou na prisão de um major do Exército em Campo Grande

Um major do Exército Brasileiro, de 39 anos, foi preso na madrugada deste domingo (10) em Campo Grande, após ameaçar policiais militares durante uma ocorrência na Vila Planalto. O caso teve início quando a equipe policial foi chamada para atender a uma denúncia de embriaguez ao volante envolvendo um amigo do oficial.

Prisão de Major do Exército em Campo Grande

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar chegou ao local dirigindo um Fiat Strada e questionou a abordagem feita ao colega. Ao ser informado sobre os fatos, afastou-se, fez ligações e retornou de forma agressiva, proferindo ameaças contra uma policial.

Em seguida, o oficial deixou o local sem se identificar. As informações foram repassadas a outras equipes, que o localizaram pouco depois, durante uma blitz da Lei Seca na Avenida Noroeste. Ao ser abordado novamente, o militar resistiu, mostrou-se agressivo e, mais uma vez, recusou-se a apresentar identificação.

A Polícia Militar precisou usar força para algemá-lo. Ele estava acompanhado do amigo e, durante a ação, também proferiu xingamentos contra os policiais. O teste do etilômetro registrou 1,02 mg/L de álcool no organismo, valor bem acima do limite permitido por lei.

Ao chegar à delegacia, constatou-se que se tratava de um major do Exército. O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran. Foram lavrados dois autos de infração: um por embriaguez ao volante e outro que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi acompanhada por oficiais da PM e do Exército, e o caso seguirá para apuração pela autoridade competente.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos