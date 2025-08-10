Major do Exército é preso em Campo Grande por embriaguez e ameaças

Um major do Exército Brasileiro, de 39 anos, foi preso na madrugada deste domingo (10) em Campo Grande, após ameaçar policiais militares durante uma ocorrência na Vila Planalto. O caso teve início quando a equipe policial foi chamada para atender a uma denúncia de embriaguez ao volante envolvendo um amigo do oficial.

Prisão de Major do Exército em Campo Grande

De acordo com o boletim de ocorrência, o militar chegou ao local dirigindo um Fiat Strada e questionou a abordagem feita ao colega. Ao ser informado sobre os fatos, afastou-se, fez ligações e retornou de forma agressiva, proferindo ameaças contra uma policial.

Em seguida, o oficial deixou o local sem se identificar. As informações foram repassadas a outras equipes, que o localizaram pouco depois, durante uma blitz da Lei Seca na Avenida Noroeste. Ao ser abordado novamente, o militar resistiu, mostrou-se agressivo e, mais uma vez, recusou-se a apresentar identificação.

A Polícia Militar precisou usar força para algemá-lo. Ele estava acompanhado do amigo e, durante a ação, também proferiu xingamentos contra os policiais. O teste do etilômetro registrou 1,02 mg/L de álcool no organismo, valor bem acima do limite permitido por lei.

Ao chegar à delegacia, constatou-se que se tratava de um major do Exército. O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran. Foram lavrados dois autos de infração: um por embriaguez ao volante e outro que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A ocorrência foi acompanhada por oficiais da PM e do Exército, e o caso seguirá para apuração pela autoridade competente.