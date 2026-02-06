Veículos de Comunicação
Mandado de prisão por homicídio é cumprido no Jardim Batistão

Suspeito estava com prisão preventiva decretada desde novembro de 2025

Arthur Ayres

Suspeito estava com prisão preventiva decretada desde novembro de 2025 - Foto: Divulgação/Polícia Civil
A Delegacia Especializada de Polinter e Capturas (Polinter/MS) cumpriu, nesta quinta-feira (6), um mandado de prisão preventiva por homicídio no bairro Jardim Batistão, em Campo Grande. O alvo da ação é um homem de 22 anos, que estava foragido da Justiça desde novembro de 2025.

A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Grande. Segundo a polícia, o suspeito foi localizado em uma residência e não apresentou resistência no momento da abordagem.

Após a prisão, ele foi conduzido à sede da Polinter, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, o preso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol).

O caso está relacionado à morte de Vandermárcio Gomes da Silva Júnior, em maio de 2025. Conforme a investigação, a vítima e um amigo teriam sido confrontados por um grupo de pessoas em razão de uma dívida no valor de R$ 150.

O preso permanece à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da Polícia Civil

