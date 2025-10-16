Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Mandante e atirador de atentado contra empresário em Porto Murtinho são presos em operação conjunta

Prisões no Rio de Janeiro e em Campo Grande encerram investigação iniciada em 2022

Fernando de Carvalho

Prisões no Rio de Janeiro e em Campo Grande encerram investigação iniciada em 2022 - Foto: Divulgação/PCMS
Prisões no Rio de Janeiro e em Campo Grande encerram investigação iniciada em 2022 - Foto: Divulgação/PCMS

O mandante e o atirador envolvidos em uma tentativa de homicídio contra um empresário e fazendeiro de Porto Murtinho foram presos após uma operação conjunta entre forças policiais estaduais e federais.

A investigação, iniciada em 2022, revelou que o crime foi motivado por uma disputa judicial avaliada em cerca de R$ 1 milhão, relacionada ao arrendamento de uma propriedade rural.

As prisões ocorreram em diferentes estados. O mandante foi detido no Rio de Janeiro, no início da semana, por agentes da Polícia Federal, enquanto o atirador foi localizado e preso em Campo Grande, nesta quarta-feira (15), por equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

De acordo com as apurações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, o inquérito reuniu provas que permitiram identificar os dois suspeitos. Com base nos elementos colhidos, o delegado titular Eudenir Soares solicitou a prisão preventiva dos investigados, medida posteriormente autorizada pela justiça.

A ação contou com o apoio de setores de inteligência e integração entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Garras, garantindo o cumprimento das ordens judiciais em diferentes regiões do país.

Com as prisões, a investigação foi concluída, e o caso segue agora para análise do Ministério Público e da Justiça.

*Com informações da PCMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos