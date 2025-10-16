Mandante e atirador de atentado contra empresário em Porto Murtinho são presos em operação conjunta

O mandante e o atirador envolvidos em uma tentativa de homicídio contra um empresário e fazendeiro de Porto Murtinho foram presos após uma operação conjunta entre forças policiais estaduais e federais.

A investigação, iniciada em 2022, revelou que o crime foi motivado por uma disputa judicial avaliada em cerca de R$ 1 milhão, relacionada ao arrendamento de uma propriedade rural.

As prisões ocorreram em diferentes estados. O mandante foi detido no Rio de Janeiro, no início da semana, por agentes da Polícia Federal, enquanto o atirador foi localizado e preso em Campo Grande, nesta quarta-feira (15), por equipes do Grupo de Atuação Especial de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras).

De acordo com as apurações, conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, o inquérito reuniu provas que permitiram identificar os dois suspeitos. Com base nos elementos colhidos, o delegado titular Eudenir Soares solicitou a prisão preventiva dos investigados, medida posteriormente autorizada pela justiça.

A ação contou com o apoio de setores de inteligência e integração entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Garras, garantindo o cumprimento das ordens judiciais em diferentes regiões do país.

Com as prisões, a investigação foi concluída, e o caso segue agora para análise do Ministério Público e da Justiça.

*Com informações da PCMS