Manifestantes ocupam sede do Incra em Campo Grande e cobram avanços na reforma agrária

A manhã desta segunda-feira (28) foi marcada pela ocupação da sede regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Campo Grande, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento Camponês de Luta pela Reforma Agrária (MCLRA) e da União Geral dos Trabalhadores (UGT). A mobilização começou por volta das 6 horas da manhã e segue sem previsão de término.

Segundo os organizadores, a principal reivindicação é o avanço na política de reforma agrária no estado. Claudinei Barbosa, coordenador do MST em Mato Grosso do Sul, explicou que a mobilização também é uma resposta à ação policial realizada no domingo (27) em Dourados, onde cerca de 300 famílias foram removidas de uma área ocupada sem ordem judicial. “Foi realizado o despejo usando spray de pimenta e balas de borracha“, relatou.

Além disso, os manifestantes cobram a presença do presidente do Incra, de representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do ministro Paulo Teixeira para um diálogo direto.