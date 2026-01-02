Manutenção deixa site do IPTU fora do ar na Capital

Fora do ar há três dias, o site do IPTU de Campo Grande permanece indisponível para os contribuintes devido a uma manutenção técnica relacionada à virada do exercício fiscal. A suspensão começou às 18h da última terça-feira (30) e, segundo a prefeitura, o serviço deve ser restabelecido apenas na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

Durante o período de indisponibilidade, não é possível consultar débitos nem emitir guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

No site, um aviso informa que, “considerando a necessidade de manutenção das bases de dados da Prefeitura de Campo Grande, os sistemas estarão indisponíveis a partir do dia 30 de dezembro de 2025, às 18h, com estimativa de retorno em 5 de janeiro de 2026”.

Apesar da interrupção no sistema do IPTU, os demais serviços digitais oferecidos pela prefeitura continuam funcionando normalmente.

Neste ano, o vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU está mantido para 12 de janeiro de 2026. O pagamento à vista garante desconto de 10%, que pode chegar a 19% para contribuintes inscritos no programa IPTU Azul. Também é possível parcelar o imposto em até dez vezes, conforme calendário definido pela prefeitura.

Os carnês do IPTU já foram entregues pelos Correios antes da suspensão do sistema.

Em nota, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), informa que ‘durante o período de 31 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, podem ocorrer instabilidades nos sistemas integrados ao SIAT. A emissão de guias esteve disponível até 30 de dezembro, às 18h, com retorno previsto para 5 de janeiro de 2026. O dia 31 é considerado feriado bancário, conforme a Febraban. Vale ressaltar que os outros sistemas do município permanecem funcionando normalmente’.