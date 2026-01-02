Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRIBUTOS MUNICIPAIS

Manutenção deixa site do IPTU fora do ar na Capital

Indisponibilidade segue até migração de dados do exercício fiscal

Karina Anunciato

Durante o período de indisponibilidade, não é possível consultar débitos nem emitir guias (Foto: Karina Anunciato/ Massa CG)
Durante o período de indisponibilidade, não é possível consultar débitos nem emitir guias (Foto: Karina Anunciato/ Massa CG)

Fora do ar há três dias, o site do IPTU de Campo Grande permanece indisponível para os contribuintes devido a uma manutenção técnica relacionada à virada do exercício fiscal. A suspensão começou às 18h da última terça-feira (30) e, segundo a prefeitura, o serviço deve ser restabelecido apenas na segunda-feira, 5 de janeiro de 2026.

Durante o período de indisponibilidade, não é possível consultar débitos nem emitir guias do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

No site, um aviso informa que, “considerando a necessidade de manutenção das bases de dados da Prefeitura de Campo Grande, os sistemas estarão indisponíveis a partir do dia 30 de dezembro de 2025, às 18h, com estimativa de retorno em 5 de janeiro de 2026”.

Apesar da interrupção no sistema do IPTU, os demais serviços digitais oferecidos pela prefeitura continuam funcionando normalmente.

Neste ano, o vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU está mantido para 12 de janeiro de 2026. O pagamento à vista garante desconto de 10%, que pode chegar a 19% para contribuintes inscritos no programa IPTU Azul. Também é possível parcelar o imposto em até dez vezes, conforme calendário definido pela prefeitura.

Os carnês do IPTU já foram entregues pelos Correios antes da suspensão do sistema.

Em nota, a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), informa que ‘durante o período de 31 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026, podem ocorrer instabilidades nos sistemas integrados ao SIAT. A emissão de guias esteve disponível até 30 de dezembro, às 18h, com retorno previsto para 5 de janeiro de 2026. O dia 31 é considerado feriado bancário, conforme a Febraban. Vale ressaltar que os outros sistemas do município permanecem funcionando normalmente’.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos