Maracaju intensifica o controle ao mosquito Aedes aegypti com uso do fumacê

O município de Maracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento de Endemias, deu início nesta semana à aplicação do inseticida contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

A ação ocorre com o uso do Ultra Baixo Volume (UBV) Veicular, popularmente conhecido como fumacê, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. O objetivo é eliminar os mosquitos adultos e reduzir significativamente os casos dessas doenças no município.

O fumacê está sendo aplicado nas regiões mais afetadas, conforme dados obtidos por meio das ovitrampas (armadilhas que capturam ovos do mosquito), casos confirmados de arboviroses e os resultados do Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (Liraa). O cronograma deve seguir até semana que vem.

A secretária Municipal de Saúde, Chirlei Rocha, enfatizou que o fumacê é uma ferramenta importante, mas que sozinho não é suficiente para erradicar o mosquito.