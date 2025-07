Maratona de Campo Grande deve atrair corredores de todo o Brasil e países vizinhos

A quarta edição da Maratona de Campo Grande será realizada neste domingo (6), com largada a partir das 5h da manhã. Reconhecida como a única maratona oficial de Mato Grosso do Sul, a prova recebeu este ano o selo internacional da World Athletics, além da chancela da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o que a coloca entre os principais eventos do gênero no Brasil.

De acordo com a organizadora Kassilene Cardadeiro, a expectativa é de um crescimento de até 40% no número de participantes em relação à edição passada. Com percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e 42 km (maratona completa), o evento deve reunir atletas de todo o país, além de corredores da Bolívia e do Paraguai.

“A gente trabalhou para divulgar a prova em outras regiões, inclusive no Nordeste. Já temos confirmados grupos vindo de João Pessoa. Isso amplia a visibilidade do evento e de Campo Grande”, afirmou Kassilene durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Além do caráter esportivo, a maratona também busca protagonismo na sustentabilidade. Nesta edição, a organização persegue o selo “lixo zero”, que exige, além da coleta adequada, o tratamento dos resíduos gerados.

“A meta é encaminhar menos de 10% dos resíduos ao aterro sanitário. Vamos trabalhar com reciclagem, compostagem e upcycle, e contamos com o apoio de empresas parceiras para viabilizar isso, já que o custo é alto”, explicou.

Kassilene Cardadeiro nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

A estrutura do evento envolve uma operação de grande porte, com início já no sábado para fechamento de vias e montagem da arena. A entrega dos kits começa nesta sexta-feira (4), das 14h às 22h, e continua no sábado (5), das 8h às 18h.

Ainda no sábado, haverá um “treinão” gratuito às 6h da manhã e, às 16h, será realizada a prova kids.

O trajeto foi pensado para destacar pontos simbólicos da capital sul-mato-grossense, como o Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho e a Avenida Ricardo Brandão.

“Nosso objetivo é mostrar Campo Grande. Muitos participantes, inclusive moradores da cidade, nos relatam que passaram a enxergar a cidade de outra forma ao correr pelas ruas. É uma experiência única”, destacou a organizadora.

A arena principal da maratona será montada nos altos da Avenida Afonso Pena. Mesmo quem não se inscreveu pode participar como espectador. A programação inclui feira de expositores, DJ Marcelo Natureza a partir das 4h da manhã de domingo, apresentação do grupo Pagode 067 e da Escola de Samba Vila Carvalho.

“Quem for assistir, com certeza vai se contagiar. Eu sempre digo que quem assiste uma vez, no ano seguinte volta para correr”, comentou Kassilene.

O evento conta com apoio do Governo do Estado, da Prefeitura de Campo Grande e de empresas privadas, inclusive de setores como limpeza urbana, construção civil e indústria.

“São parceiros que entendem o esporte como uma ferramenta de transformação. A maratona pontua no Bolsa Atleta e no ranking brasileiro. Essa qualidade técnica é o que garante a credibilidade e o crescimento do evento”, reforçou a organizadora.

O circuito completo da maratona pode ser consultado no site do evento. Moradores podem acompanhar os atletas diretamente de casa, já que o trajeto passa por diferentes bairros da capital. “É só pegar o tereré e torcer”, brincou Kassilene.

Confira a entrevista na íntegra: