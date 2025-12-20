Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

RELEMBRANDO!

Marçal Filho relembra emenda de 2014 na entrega do Hospital Regional

Marçal Filho relembra emenda de 2014 e celebra entrega do Hospital Regional, com pedido de mais recursos. Veja os detalhes!

por Adriano Hany, Karina Anunciato e Jhonatan Xavier

Cerimônia de entrega de hospital com autoridades desfocadas e fachada moderna ao fundo, em clima institucional
Prefeito Marçal Filho relembrou articulação de 2014 e cobrou reforço na saúde durante entrega do hospital..

Durante a entrega do Hospital Regional de Dourados, o prefeito Marçal Filho usou o discurso para reconstruir a história política e institucional por trás da obra. Ao mesmo tempo, ele enquadrou o momento como símbolo de união regional. A fala também foi conectada às comemorações dos 90 anos de Dourados. Ele defendeu um pacto entre diferentes forças políticas em torno de um objetivo comum: ampliar a capacidade de atendimento em saúde para uma região que, segundo ele, alcança 34 municípios e “quase 1 milhão de pessoas”.

O prefeito afirmou que a origem do hospital remonta a 2014. Naquele ano, ainda como deputado federal, ele participou de uma reunião com os 11 parlamentares do Mato Grosso do Sul. Eram oito deputados federais e três senadores, e eles se reuniram para definição de emendas de bancada. Na ocasião, ele disse ter escolhido a construção do Hospital Regional de Dourados como prioridade, mesmo admitindo que, naquele momento, “sonhei sozinho”. Em seguida, o tom mudou para a ideia de construção coletiva, com uma frase que marcou a fala: “sonho que se sonha junto é realidade”.

Articulação Política e Continuidade do Projeto

Na sequência, a obra foi atribuída à articulação que, conforme o prefeito, foi capitaneada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. Depois, foi mantida pelo governador Eduardo Riedel. Ele foi apontado como quem seguiu adiante por entender a relevância regional do empreendimento. Assim, o hospital foi apresentado como “a concretização de um sonho”, não apenas de uma gestão, mas de um conjunto de pessoas e instituições que participaram do processo.

Além de relembrar bastidores, Marçal Filho aproveitou o palco para reforçar um discurso de reconstrução de confiança na administração municipal. Ele afirmou que, no primeiro ano de mandato, buscou “resgatar a esperança” e “devolver o brilho no olhar” dos douradenses. Ele destacou que resultados dependem de trabalho conjunto e de reconhecimento público das parcerias. Nesse sentido, o prefeito citou nominalmente parlamentares da bancada federal e estadual, além de lideranças locais. Ele insistiu que não via vaidade em dividir créditos. “Hoje o partido é Dourados”, disse, ao defender que diferentes legendas e visões podem atuar lado a lado quando o foco é a cidade.

Desafios e Colaboração na Gestão Municipal

A equipe da prefeitura também foi mencionada como parte do esforço. Ele destacou o secretário municipal de Saúde, Márcio, descrito como técnico e experiente. O prefeito ainda comentou a rotina difícil de gestores municipais e afirmou que, apesar das dificuldades, a postura da administração seria de cobrança e busca por soluções. Isso deveria ocorrer sem se prender ao “leite derramado”. Ele contextualizou o momento como um período desafiador para prefeitos e reforçou a importância de interlocução com o Governo do Estado.

Ao final, o discurso combinou elogios e cobrança. Marçal Filho agradeceu a parceria institucional e destacou a sintonia entre o vice-governador Barbosinha e o governador Eduardo Riedel. No entanto, ele aproveitou para pedir mais recursos para a área da saúde, citando que uma auditoria teria mostrado a realidade enfrentada no setor e que a prefeitura precisaria de apoio para avançar. A despedida foi em tom de celebração e mobilização cívica. Ele fez um apelo para que a população se sinta “dona” da cidade e cuide de Dourados como cuida da própria casa, encerrando entusiasmado: “Viva Dourados”.

Presidente da Câmara destaca impacto regional do hospital

Durante a cerimônia de entrega do Hospital Regional de Dourados, a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Lisandra Brambilla (PSDB), afirmou que a nova unidade representa um reforço imediato para a rede de saúde do município e de toda a região Sul do Estado.

Segundo ela, a estrutura deve aliviar a sobrecarga enfrentada pela rede municipal, especialmente o Hospital da Vida, que concentra atendimentos de média e alta complexidade. “Dourados atende 34 municípios. Acabava indo tudo para o Hospital da Vida. Agora, teremos uma porta a mais”, disse.

A presidente ressaltou que o hospital vai absorver parte da demanda por cirurgias, exames e consultas especializadas, contribuindo para melhorar o fluxo de entrada e saída de pacientes no sistema público de saúde. “Isso vai ajudar muito a saúde do município”, afirmou.

Ao associar a inauguração às comemorações dos 90 anos da cidade, Lisandra classificou a entrega como um presente simbólico para a população. “É um presente no aniversário de Dourados e um avanço importante para quem depende do SUS”, declarou.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos