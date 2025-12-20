Marçal Filho relembra emenda de 2014 na entrega do Hospital Regional

Durante a entrega do Hospital Regional de Dourados, o prefeito Marçal Filho usou o discurso para reconstruir a história política e institucional por trás da obra. Ao mesmo tempo, ele enquadrou o momento como símbolo de união regional. A fala também foi conectada às comemorações dos 90 anos de Dourados. Ele defendeu um pacto entre diferentes forças políticas em torno de um objetivo comum: ampliar a capacidade de atendimento em saúde para uma região que, segundo ele, alcança 34 municípios e “quase 1 milhão de pessoas”.

O prefeito afirmou que a origem do hospital remonta a 2014. Naquele ano, ainda como deputado federal, ele participou de uma reunião com os 11 parlamentares do Mato Grosso do Sul. Eram oito deputados federais e três senadores, e eles se reuniram para definição de emendas de bancada. Na ocasião, ele disse ter escolhido a construção do Hospital Regional de Dourados como prioridade, mesmo admitindo que, naquele momento, “sonhei sozinho”. Em seguida, o tom mudou para a ideia de construção coletiva, com uma frase que marcou a fala: “sonho que se sonha junto é realidade”.

Articulação Política e Continuidade do Projeto

Na sequência, a obra foi atribuída à articulação que, conforme o prefeito, foi capitaneada pelo ex-governador Reinaldo Azambuja. Depois, foi mantida pelo governador Eduardo Riedel. Ele foi apontado como quem seguiu adiante por entender a relevância regional do empreendimento. Assim, o hospital foi apresentado como “a concretização de um sonho”, não apenas de uma gestão, mas de um conjunto de pessoas e instituições que participaram do processo.

Além de relembrar bastidores, Marçal Filho aproveitou o palco para reforçar um discurso de reconstrução de confiança na administração municipal. Ele afirmou que, no primeiro ano de mandato, buscou “resgatar a esperança” e “devolver o brilho no olhar” dos douradenses. Ele destacou que resultados dependem de trabalho conjunto e de reconhecimento público das parcerias. Nesse sentido, o prefeito citou nominalmente parlamentares da bancada federal e estadual, além de lideranças locais. Ele insistiu que não via vaidade em dividir créditos. “Hoje o partido é Dourados”, disse, ao defender que diferentes legendas e visões podem atuar lado a lado quando o foco é a cidade.

Desafios e Colaboração na Gestão Municipal

A equipe da prefeitura também foi mencionada como parte do esforço. Ele destacou o secretário municipal de Saúde, Márcio, descrito como técnico e experiente. O prefeito ainda comentou a rotina difícil de gestores municipais e afirmou que, apesar das dificuldades, a postura da administração seria de cobrança e busca por soluções. Isso deveria ocorrer sem se prender ao “leite derramado”. Ele contextualizou o momento como um período desafiador para prefeitos e reforçou a importância de interlocução com o Governo do Estado.

Ao final, o discurso combinou elogios e cobrança. Marçal Filho agradeceu a parceria institucional e destacou a sintonia entre o vice-governador Barbosinha e o governador Eduardo Riedel. No entanto, ele aproveitou para pedir mais recursos para a área da saúde, citando que uma auditoria teria mostrado a realidade enfrentada no setor e que a prefeitura precisaria de apoio para avançar. A despedida foi em tom de celebração e mobilização cívica. Ele fez um apelo para que a população se sinta “dona” da cidade e cuide de Dourados como cuida da própria casa, encerrando entusiasmado: “Viva Dourados”.

Presidente da Câmara destaca impacto regional do hospital

Durante a cerimônia de entrega do Hospital Regional de Dourados, a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Lisandra Brambilla (PSDB), afirmou que a nova unidade representa um reforço imediato para a rede de saúde do município e de toda a região Sul do Estado.

Segundo ela, a estrutura deve aliviar a sobrecarga enfrentada pela rede municipal, especialmente o Hospital da Vida, que concentra atendimentos de média e alta complexidade. “Dourados atende 34 municípios. Acabava indo tudo para o Hospital da Vida. Agora, teremos uma porta a mais”, disse.

A presidente ressaltou que o hospital vai absorver parte da demanda por cirurgias, exames e consultas especializadas, contribuindo para melhorar o fluxo de entrada e saída de pacientes no sistema público de saúde. “Isso vai ajudar muito a saúde do município”, afirmou.

Ao associar a inauguração às comemorações dos 90 anos da cidade, Lisandra classificou a entrega como um presente simbólico para a população. “É um presente no aniversário de Dourados e um avanço importante para quem depende do SUS”, declarou.