Marcelo Bertoni é reeleito presidente da Famasul com apoio unânime dos sindicatos rurais

O pleito ocorreu em formato híbrido, com participação presencial na sede da Famasul , em Campo Grande, e online. A nova gestão assume o quadriênio 2025 a 2029.

A eleição para a nova diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul) confirmou, neste sábado (14), a reeleição de Marcelo Bertoni para mais quatro anos à frente da entidade. A escolha foi feita de forma unânime pelos 69 sindicatos rurais filiados.

Experiência no setor

Produtor rural há mais de três décadas, Marcelo Bertoni já ocupou cargos como diretor-tesoureiro da Famasul, além de ter atuado no Sindicato Rural de Bonito e em conselhos ligados ao meio ambiente e ao agronegócio nacional.

Sua gestão à frente da federação tem sido marcada por temas como defesa de pautas fundiárias, fortalecimento das políticas ambientais e representatividade do setor agropecuário sul-mato-grossense.

Desafios para o novo mandato

A nova gestão deve enfrentar pautas como segurança no campo, acesso à infraestrutura, crédito para pequenos e médios produtores e discussões ambientais.

Outro desafio será ampliar a interlocução do setor com os poderes estadual e federal, em meio a uma agenda cada vez mais pressionada por temas ligados à sustentabilidade e mudanças no mercado internacional.