Marcelo Nóbrega destaca liderança, tecnologia e gestão de talentos antes da 7ª edição do RCN em Ação

O investidor e autor Marcelo Nóbrega, ex-diretor de Recursos Humanos do McDonald’s, falou sobre os desafios da liderança em tempos de transformação digital, o uso de tecnologia no ambiente corporativo e as mudanças nos processos de recrutamento durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Ele será um dos palestrantes da 7ª edição do RCN em Ação, marcada para 19 de setembro, em Campo Grande

Liderança em tempos de transformação

Para Nóbrega, momentos de instabilidade e mudança exigem dos líderes humildade, foco e disciplina. Ele defende que gestores assumam não ter todas as respostas e busquem inteligência coletiva junto às equipes.

“Ser fonte de informação, manter o foco e a disciplina, reconhecer que não sabemos tudo e construir soluções coletivamente são comportamentos essenciais”, afirmou durante a entrevista.

O executivo também comentou o impacto das transformações simultâneas no trabalho – desde novas tecnologias até mudanças demográficas e geopolíticas. Segundo ele, essas alterações mexem com produtividade, cultura corporativa e rituais de liderança.

“É natural que a gente perca produtividade nesse processo, mas é possível encontrar saídas com diversidade, colaboração e novas formas de trabalho”, completou.

Tecnologia como aliada da gestão

Nóbrega ressaltou que dados e inteligência artificial podem fortalecer a liderança e tornar empresas mais competitivas. Ele alertou, no entanto, para o risco de automatizar processos problemáticos sem reestruturá-los.

“O salto está em usar tecnologia para repensar fluxos de trabalho, criar novos negócios, serviços e produtos, como fizeram startups que viraram unicórnios”, explicou.

Ele citou exemplos de bots no atendimento a colaboradores, prática que gera ganhos de eficiência e qualidade. “As pessoas se sentem mais à vontade para tirar dúvidas e aprendem mais quando interagem com um bot. Além disso, o RH passa a ter acesso a informações estratégicas que antes não estavam visíveis”, disse.

Recrutamento e retenção de talentos

Sobre seu livro Você Está Contratado!, Marcelo Nóbrega criticou indicadores tradicionais de recrutamento, como tempo para preencher vagas ou número de candidatos inscritos, argumentando que eles não garantem qualidade.

Para ele, é mais eficaz focar em um grupo menor e alinhado às necessidades da empresa.

“Investir tempo no processo seletivo é fundamental para escolher alguém adequado técnica e comportamental, com o DNA da empresa. Essa é a chave para o líder se tornar um bom líder”, reforçou.

Palestra no RCN em Ação 2025

Marcelo Nóbrega será um dos palestrantes do AMCHAM CEO Forum – Edição Mato Grosso do Sul que faz parte da 7ª edição do RCN em Ação 2025, que vai reunir lideranças empresariais em Mato Grosso do Sul para debater inovação, tecnologia e gestão de pessoas.

O evento acontece em 19 de setembro e integra o calendário de atividades do Grupo RCN.

Confira a entrevista na íntegra: