Adriane dá posse hoje a novo secretário de Fazenda e confirma saída de Márcia Hokama

A Prefeitura de Campo Grande prepara para esta tarde a troca no comando da Secretaria de Fazenda. A prefeita Adriane Lopes (PP) marcou um ato solene para as 15h, no gabinete do Paço Municipal, para dar posse ao novo titular da pasta. Embora a administração mantenha mistério sobre o nome, o mais cotado é Isaac José de Araújo, que está no cargo de forma interina desde novembro.

A mudança ocorre após o afastamento da então secretária Márcia Helena Hokama, que apresentou atestados médicos e, agora, optou por deixar definitivamente a função. Segundo ela, a segunda licença médica se encerra hoje, data em que sua saída também foi formalizada. “Não retorno, hoje vence meu atestado e eu já havia solicitado minha saída da pasta”, afirmou.

Quem será?

Nos bastidores, o sigilo sobre o escolhido permanece. Ainda assim, a continuidade do interino no posto é apontada como o cenário mais provável, especialmente porque Isaac passou a responder pela Fazenda desde que Hokama se afastou, em novembro. Além disso, ele já havia sido designado, em outubro do ano passado, para integrar o Comitê Gestor da Saúde, com atribuições ligadas às áreas de finanças e orçamento.