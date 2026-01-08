Adriane dá posse hoje a novo secretário de Fazenda e confirma saída de Márcia Hokama

A Prefeitura de Campo Grande prepara para esta tarde a troca no comando da Secretaria de Fazenda. A prefeita Adriane Lopes (PP) marcou um ato solene para as 15h, no gabinete do Paço Municipal, para dar posse ao novo titular da pasta. Embora a administração mantenha mistério sobre o nome, o mais cotado é Isaac José de Araújo, que está no cargo de forma interina desde novembro.
A mudança ocorre após o afastamento da então secretária Márcia Helena Hokama, que apresentou atestados médicos e, agora, optou por deixar definitivamente a função. Segundo ela, a segunda licença médica se encerra hoje, data em que sua saída também foi formalizada. “Não retorno, hoje vence meu atestado e eu já havia solicitado minha saída da pasta”, afirmou.
Quem será?
Nos bastidores, o sigilo sobre o escolhido permanece. Ainda assim, a continuidade do interino no posto é apontada como o cenário mais provável, especialmente porque Isaac passou a responder pela Fazenda desde que Hokama se afastou, em novembro. Além disso, ele já havia sido designado, em outubro do ano passado, para integrar o Comitê Gestor da Saúde, com atribuições ligadas às áreas de finanças e orçamento.
A nomeação, porém, acontece em um momento considerado sensível para as contas municipais. As finanças da prefeitura são descritas como delicadas. Desde 2024, medidas de corte de custeio e de despesas com pessoal vêm sendo apresentadas pela gestão, enquanto uma consultoria especializada em gestão pública, do Distrito Federal, foi contratada para auxiliar nesse processo.
Dois atestados médicos haviam sido apresentados por Hokama desde novembro, com menções a estresse e ansiedade. Mesmo assim, seu nome ainda consta como titular da Sefaz no Diário Oficial, enquanto a interinidade era exercida por Isaac. Ela disse que, desde o começo de novembro, já pretendia deixar o cargo por não ter condições psicológicas. “Esse período foi bom para que a prefeita Adriane pudesse pensar e escolher um bom secretário para assumir a pasta da Sefaz”, declarou.
Mudanças no Primeiro Escalão
Além da Fazenda, o ato desta tarde também será usado para oficializar outras mudanças no primeiro escalão. A posse do médico Marcelo Luiz Brandão Vilela na Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) será formalizada durante a cerimônia, embora o nome já tenha sido confirmado na semana passada e ele já esteja atuando na pasta. Ele também já havia sido secretário na gestão de Marcos Trad.