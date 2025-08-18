Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

2026 JÁ COMEÇOU!

Presidente do PSDB vem hoje a MS para almoço decisivo com Riedel e Azambuja

Adriano Hany

Marconi Perillo vem hoje ao Mato Grosso do Sul para reunião com Riedel e Azambuja
O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, desembarca nesta segunda-feira (18) em Mato Grosso do Sul para um almoço reservado com o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja. Também participam do encontro os deputados federais Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, reforçando o peso político da reunião.

De acordo com dirigentes partidários ouvidos pela reportagem do RCN67, a ida de Reinaldo Azambuja para o Partido Liberal (PL) é certa. Nos bastidores, ele já é tratado como futuro comandante da legenda no Estado, após semanas de articulação junto à direção nacional do PL. “A filiação de Reinaldo é uma questão de tempo”, revelou uma fonte.

Mesmo com os atuais acontecimentos ligados a política nacional que envolvem o PL, mais específicamente a prisão domiciliar do ex-presiente Jair Bolsonaro, dirigentes dizem que o ex-governador está certo da decisão em ir para o PL, o que demonstra sua fé no grupo com quem deve andar nas eleições

Já o governador Eduardo Riedel mantém posição de cautela. Embora siga oficialmente no PSDB, o governador enfrenta pressões e especulações sobre seu futuro político.

A prioridade imediata, segundo aliados, é preservar a unidade do grupo e avaliar o impacto de uma possível movimentação em meio ao fortalecimento do PL no Estado.

Eleições de 2026 e Cenário Político

Dirigentes e Políticos do PSDB estão muito preocupados com as composições para as eleições de 2026, esse movimento pode prejudicar a reeleição de muitos que já tinham planos traçados, e também pode fazer emergir novos nomes, alterando o tabuleiros de xadrez político na Câmara Federal e na ALEMS.

A presença de Marconi Perillo em Mato Grosso do Sul amplia o caráter estratégico do encontro, que poderá redesenhar o mapa político regional. A decisão de hoje deve refletir diretamente nas alianças para as eleições municipais e, em seguida, no cenário de 2026.

