Marcos Pollon passa mal e interrompe sessão do Conselho de Ética

Na manhã desta quinta-feira (11), o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) passou mal durante reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e acabou provocando o encerramento dos trabalhos. O colegiado colhia depoimentos em processos disciplinares relacionados à ocupação da mesa do plenário, episódio que paralisou as votações por mais de 30 horas. Assim, a sessão, que tratava de um caso politicamente sensível, foi interrompida de forma abrupta.

A reunião do Conselho foi interrompida e, em seguida, encerrada depois que o parlamentar pediu atendimento médico e relatou que não se sentia em condições de continuar. Segundo o próprio deputado, o mal-estar ocorreu em meio às oitivas que tratam do protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Dessa maneira, o avanço da fase de depoimentos acabou prejudicado na data de hoje.

Como aconteceu

Em sua fala, Pollon atribuiu o quadro a uma condição neurológica específica e à falta de sono. Além disso, ele afirmou que sofre hiperestimulação e, por causa disso, não consegue dormir quando é submetido a forte carga emocional. “Estou literalmente desde terça-feira sem dormir”, declarou, ao justificar a dificuldade de se manter na sessão. Ainda de acordo com o deputado, a situação teria se agravado ao longo da manhã.

Antes de deixar o local, o parlamentar relatou dificuldade para falar e organizar o pensamento. Por isso, ele tentou explicar aos colegas que aquele não seria o seu comportamento habitual. Segundo Pollon, em condições normais ele fala de maneira mais rápida e fluida, mas não estava conseguindo concatenar as ideias. Enquanto isso, o clima na reunião ficou visivelmente tenso, diante da combinação entre o mal-estar físico e o peso político dos processos em curso.

Durante a mesma sessão, o deputado também reclamou de não ter seu direito de ampla defesa plenamente assegurado. Ele mencionou a desistência do advogado que o representava e criticou a condução dos trabalhos, citando a falta de um intervalo para almoço durante a sequência de oitivas. Nesse contexto, Pollon argumentou que, sem defesa técnica e sem pausa adequada, ficaria prejudicado na tentativa de se posicionar sobre as acusações.