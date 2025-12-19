Marina Peralta volta pra casa e arma festa em Campo Grande

Marina Peralta escolheu o fim de ano para fazer o que mais gosta: voltar a Campo Grande, sua cidade natal, renovar afetos e cantar perto de quem faz parte da sua história. A volta vem acompanhada de festa. “Fica Mais Um Pouco” é o nome do encontro que a cantora e compositora promove no quintal da Casa Jardim Secreto, no centro da capital.
Com clima intimista, o evento mistura show, participações especiais e celebração da cena local. Marina revisita músicas que marcaram sua trajetória e divide o palco com artistas sul-mato-grossenses como Erica Espíndola, SoulRa, Hermanos Irmãos, Beget de Lucena, Ariadne e Mistura das Minas, Lauren Cury, Ton Alves, Beca Rodrigues, Vinícius Mena e Valdiney 7Cordas.
A noite começa com o Sarau Ziriguidum, momento de microfone aberto para quem quiser mostrar sua arte. As inscrições são feitas pelo WhatsApp, em uma proposta de acolhimento e troca que dialoga com o espírito do evento.
O som segue com discotecagens da seletora Pati Boli, que recebe Mel Dias, e da Selecta Vitrola, direto de São Paulo, ampliando o encontro entre diferentes cenas e estilos.
Ingressos e Acesso
Os ingressos estão à venda antecipadamente por R$ 30, via Pix. O evento é aberto para todas as idades, e crianças também são bem-vindas — reforçando o clima de quintal, encontro e celebração coletiva.