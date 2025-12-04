Queixa-crime de Marquinhos Trad e recado de Carlão expõem desgaste entre Câmara e prefeitura

A 71ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande também escancarou o aumento da temperatura política entre vereadores e a prefeita Adriane Lopes. Durante a palavra livre, o vereador Marquinhos Trad anunciou que protocolou uma queixa-crime no Tribunal de Justiça contra a chefe do Executivo, após declarações feitas por ela nas redes sociais.

Segundo o parlamentar, a prefeita o acusou de forma “irresponsável”, sem apresentar provas, e ultrapassou os limites do debate democrático. Por isso, ele afirmou que caberá agora ao Judiciário dar oportunidade de ampla defesa e, se houver necessidade, aplicar a chamada exceção da verdade, para que Adriane comprove tudo o que disse publicamente.

Além disso, Marquinhos sustentou que quem governa uma cidade precisa agir com equilíbrio, moderação e compromisso com a verdade. Na avaliação dele, prefeitos não podem se apoiar em suposições ou frases soltas para atacar adversários, ainda mais em um cenário de forte polarização política. Assim, o recado foi direto: a Câmara não aceita ser tratada como alvo de narrativas pessoais do Executivo.

Logo depois, outro discurso tornou explícito o desconforto dentro da própria base. O vereador Carlão subiu à tribuna para avisar que pretende rever sua posição de apoio ao governo a partir de fevereiro, caso a prefeitura não mude a forma de dialogar com os mandatos. Ele cobrou atendimento mais efetivo às demandas dos bairros e reclamou da falta de espaço político para o seu partido na estrutura administrativa.