Massa de ar polar que chega a MS é considerada a mais intensa do ano

Em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (23), a temperatura caiu quase seis graus centígrados no intervalo de apenas uma hora. De acordo com dados das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), às 10h a temperatura na Capital sul-mato-grossense era de 21,2 °C e, na hora seguinte, às 11h, os termômetros já registravam 15,9 °C. Até o final do dia a temperatura deve cai para 11 °C.

Os ventos atingiram 45 km/h e o acumulado de chuva em Campo Grande durante a manhã foi de 10 milímetros.

Além da chuva que atinge quase todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste início de semana, a chegada de uma massa de ar polar – a mais intensa até agora neste ano – vai derrubar as temperaturas nos próximos dias em até 5 °C abaixo da média histórica para o período.

A queda de temperatura será provocada pela mesma massa de ar polar que trouxe neve na noite de domingo (22) em Buenos Aires, capital da Argentina, e em cidades vizinhas, região metropolitana em que esse fenômeno é considerado mais raro e poucas vezes registrado ao longo da história nestes primeiros dias de inverno. Na capital argentina o fenômeno foi registrado pela última vez, nesta mesma época, há quase uma década.

Avanço da massa de ar polar (cores azul e rosa = mais frio) – animação/Meteored

Próximos dias

Em Campo Grande a temperatura mais baixa da semana (5 °C) deve ser registrada nas primeiras horas desta terça-feira (24). Essa condição será semelhante na quarta-feira (25), quando a mínima prevista é de 6 °C na Capital.

Em municípios do extremo sul do estado e da região de fronteira com o Paraguai, há risco elevado de geadas em Mato Grosso do Sul, o que pode gerar prejuízos no campo, afetando lavouras sensíveis como as de hortaliças. De acordo com a análise dos mapas meteorológicos, há maior probabilidade de gear em Amambai, Dourados, Ponta Porã e Naviraí.

Confira as temperaturas mínimas previstas para amanhã, terça-feira (24) em alguns municípios do estado, de acordo com dados do Inmet.

Amambai = 2 °C

Dourados = 3 °C

Naviraí = 4 °C

Ponta Porã = 0 °C

Porto Murtinho = 6 °C

Três Lagoas = 8 °C

Geada

A geada ocorre quando se formam camadas finas de gelo sobre as plantas ou outras superfícies lisas, em outras palavras, é o orvalho congelado. Normalmente, costuma ocorrer ao amanhecer e nas madrugadas de noites frias, estreladas e calmas.

Classificação da geada em relação às temperaturas