Massa de ar seco mantém tempo firme em Mato Grosso do Sul

O tempo segue firme em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (18), com sol, poucas nuvens e temperaturas que oscilam entre o frio nas primeiras horas do dia e calor à tarde.

A máxima prevista para o estado é de 31°C, especialmente nas regiões sudoeste e pantaneira, como em Corumbá e Porto Murtinho.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a estabilidade é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Esse fenômeno impede a formação de nuvens de chuva, mantém o céu claro e contribui para índices de umidade relativa do ar entre 20% e 40%, o que exige atenção para a hidratação.

Campo Grande terá mínima de 18°C e máxima de 29°C

Na Capital, o dia começou com temperatura amena e céu limpo. A previsão é de sol durante todo o dia, com máxima de até 29°C. A massa de ar seco continuará influenciando o clima também durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19), com mínima de 16°C e máxima de 28°C.

— O dia promete ser de céu limpo na maior parte do tempo, com sensação térmica agradável e baixa umidade — aponta o Cemtec.

Regiões variam entre manhãs frias e tardes quentes

Em Dourados e Anaurilândia, os termômetros devem marcar mínima de 16°C e máxima de 28°C. Em Ponta Porã e Iguatemi, na região sul e cone-sul, as mínimas ficam entre 18°C e 19°C, e a máxima não deve passar dos 27°C.

Já nas cidades da região sudoeste e pantaneira, como Porto Murtinho e Corumbá, a previsão aponta mínimas entre 19°C e 21°C, com picos de calor de até 31°C.

No norte e no Bolsão, como em Coxim e Três Lagoas, a mínima varia entre 16°C e 17°C, com máximas que chegam a 28°C. Em Coxim, a temperatura pode atingir os 32°C durante a tarde, sob sol intenso.

Umidade em alerta

Com a baixa umidade, que pode cair para 20% em algumas regiões, recomenda-se evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia e manter a hidratação constante. A condição também pode favorecer queimadas, exigindo atenção redobrada.