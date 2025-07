Massa de ar seco reforça o calor em MS nesta quarta-feira

A massa de ar seco ganha ainda mais força nesta quarta-feira (23) em Mato Grosso do Sul, com umidade relativa do ar oscilando entre 30% e 20%, índices considerados de atenção. O tempo segue firme e quente, com céu limpo em todas as regiões do estado.

Campo Grande

Em Campo Grande, a máxima prevista é de 31°C, com ventos fracos a moderados e predomínio de céu claro ao longo do dia.

Dourados e Ponta Porã

Dourados também deve alcançar os 31°C, com tempo firme e ensolarado — cenário semelhante ao de Ponta Porã.

Costa Leste

No Leste do estado, os termômetros em Três Lagoas marcam até 32°C, com ventos fracos e céu limpo. Já Aparecida do Taboado registra 31°C, com as mesmas condições climáticas.

Costa Norte

Na região Norte, Coxim e Sonora devem atingir os 35°C, enquanto Pedro Gomes chega aos 33°C. Todas as cidades terão tempo ensolarado e ventos fracos.

Pantanal

No Pantanal, as temperaturas seguem elevadas: Corumbá e Porto Murtinho registram até 36°C, com céu limpo e ventos fracos durante todo o dia.