149 gols já foram marcados no Campeonato Estadual 2025

O Campeonato Estadual da Série A de 2025 está chegando à sua fase final. Até o momento, foram disputadas 49 partidas, com uma média de 900 torcedores por jogo. Foram marcados 143 gols ao longo das primeiras fases da competição. O Ivinhema Futebol Clube lidera o ranking de gols, com 21 tentos anotados.

O artilheiro da competição é Gabriel Barcos, do Dourados AC, com 8 gols. Bruninho, do Costa Rica EC, e Elieser, do Ivinhema FC, seguem com 5 gols cada.