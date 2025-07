1ª Jornada Estadual do Patrimônio Cultural tem edital lançado

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan/MS) lançaram a 1ª Jornada Estadual do Patrimônio Cultural, que será realizada em agosto de 2025. A iniciativa integra a celebração do Dia Estadual de Valorização do Patrimônio Cultural Sul-Mato-Grossense, em 17 de agosto, e está alinhada ao Dia Nacional do Patrimônio Cultural.

Com o tema “Caminhos de Memória: Territórios, Saberes e Resistências”, a jornada propõe atividades voltadas à valorização dos bens culturais, materiais e imateriais, como festas populares, tradições locais, patrimônio arquitetônico e a cultura da erva–mate. A proposta é inspirada em experiências de outros estados e países, como França, São Paulo e Minas Gerais.

Poderão participar instituições públicas, privadas, escolares e comunitárias, com liberdade para propor ações como exposições, rodas de conversa, visitas guiadas, oficinas, cines-patrimônio, concursos e campanhas. As adesões são gratuitas e podem ser feitas até 30 de julho, pelo site https://abre.ai/jornadapatrimonioms.

Os participantes receberão um kit com identidade visual e orientações para o uso do selo da Jornada. As ações inscritas terão reconhecimento institucional e poderão integrar publicações futuras sobre boas práticas em patrimônio e educação patrimonial no estado.

O encerramento está previsto para setembro de 2025 e inclui a realização da 1ª Jornada de Educação Patrimonial e o 15º Simpósio de Educação, nos dias 14 e 15 de agosto.

*Com informações da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul