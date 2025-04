AACC/MS faz campanha para que contribuinte doe parte do IRPF

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) está com a campanha “Seu imposto de renda faz o jogo virar”. Um convite à população para que destine parte do imposto devido para ajudar no tratamento de crianças e adolescentes com câncer atendidos pela instituição.

A iniciativa é voltada para quem declara como pessoa física no modelo completo e não implica em qualquer custo extra ao contribuinte. O valor pode ser abatido diretamente do imposto a pagar ou somado à restituição, com correção pela taxa Selic. A destinação é feita por meio do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente de Campo Grande, parceiro da ação.

Segundo a responsável pelas relações institucionais da AACC/MS, Regina Filipini, o envolvimento da sociedade impacta diretamente na continuidade dos atendimentos. “A possibilidade de utilizar esse fundo traz um respiro para a instituição, que tem gastos mensais superiores a R$350 mil. Com essa contribuição, conseguimos cuidar das crianças e adolescentes com mais dignidade e qualidade em um momento tão delicado”, afirma.

Como fazer a destinação

Para destinar, o contribuinte deve optar pela opção “Doações Diretamente na Declaração – Estatuto da Criança e do Adolescente – Fundo Municipal” e selecionar o município de Campo Grande/MS, mas é necessário entrar em contato com a instituição e enviar a documentação complementar.

O prazo para realizar a destinação vai até 30 de maio de 2025, mas a AACC/MS orienta que o pagamento da guia (DARF) seja feito com alguns dias de antecedência para garantir o reconhecimento bancário do valor.

*Com informações AACC/MS