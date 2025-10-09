ABC Oxigênio aposta em qualidade, sustentabilidade e expansão para novos mercados

Com mais de 20 anos de atuação, a ABC Oxigênio consolidou-se como referência em Mato Grosso do Sul no fornecimento de gases medicinais e industriais. Fundada em 2001, a empresa nasceu do sonho do empresário Daniel Fonseca de oferecer um serviço que unisse qualidade, agilidade e compromisso com o cliente.

Daniel Fonseca nos estúdios da rádio Massa FM – Gerson Wassouf

“Desde o início, buscamos ser diferentes. Nosso foco sempre foi atender com rapidez e responsabilidade, garantindo que o cliente recebesse o produto no menor tempo possível e com total segurança”, destacou o diretor.

A estrutura da ABC conta com três núcleos principais — administrativo, operacional e técnico — que trabalham de forma integrada para assegurar a eficiência em cada entrega.

Fonseca participou do programa Tarde da Massa desta quinta-feira (9), e afirmou que a empresa investe constantemente em equipamentos e treinamento para manter a pureza e a rastreabilidade dos gases.

“Temos controle rigoroso de qualidade e uma equipe capacitada. O oxigênio que sai da nossa empresa é testado e certificado antes de chegar ao cliente”, explicou.

A sustentabilidade também é um dos pilares da empresa. A ABC adota práticas como o reuso e o descarte correto de cilindros, além do controle de resíduos. “Nosso trabalho devolve ar puro à atmosfera. Diferente de indústrias que poluem, o nosso processo contribui com o meio ambiente”, afirmou o diretor.

Daniel Fonseca e Rodrigo Moreira no programa Tarde da Massa – Foto: Gerson Wassouf

De olho no futuro, Fonseca revelou que os próximos passos envolvem ampliação da frota e expansão para outros estados. “Já temos projetos de parceria em São Paulo e planos de levar nossos serviços para novas regiões. O crescimento é um passo de cada vez, mas sempre com a mesma missão: levar ar puro para a vida”, finalizou.

Confira a entrevista completa no programa Tarde da Massa desta quinta-feira (9):