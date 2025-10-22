Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

CULTURA E EDUCAÇÃO

Academias Estaduais de Letras se unem para aproximar a literatura do público

Congresso em João Pessoa vai reunir representantes de 25 Estados para discutir ações que incentivem a leitura e ampliem o acesso à cultura

Duda Schindler

Ao centro o presidente do Fórum Brasileiro, Henrique de Medeiros; à.esquerda o vice Antonio Penteado Mendonça e o secretário Ernani Buchmann - Foto: Divulgação
Ao centro o presidente do Fórum Brasileiro, Henrique de Medeiros; à.esquerda o vice Antonio Penteado Mendonça e o secretário Ernani Buchmann - Foto: Divulgação

As Academias Estaduais de Letras do Brasil estão unindo forças para tornar a literatura mais próxima da população. Representantes de 25 das 27 instituições do país vão participar do Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, que acontece de 23 a 26 de outubro, em João Pessoa (PB). O encontro busca fortalecer o diálogo entre as regiões e propor estratégias para popularizar o acesso à leitura e às manifestações culturais.

O evento também marca a consolidação do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras (Fale BR!), criado para integrar as entidades e ampliar o alcance das ações literárias no país. Segundo a organização, o objetivo é conectar o público às produções regionais e aproximar o universo intelectual do cotidiano das pessoas.

A diretoria nacional do Fale BR! é composta por membros das Academias Paulista, Paranaense e Rio-Grandense. Para a entidade, o encontro representa uma oportunidade de fortalecer a presença das Academias em cada Estado e incentivar projetos que estimulem a educação e o gosto pela leitura.

Durante os quatro dias de programação, serão discutidas iniciativas como o compartilhamento de e-books gratuitos entre as Academias, a criação de concursos literários nacionais e o incentivo à leitura de autores locais nas escolas. Também estará em pauta o compromisso das instituições com a promoção da diversidade e o combate a qualquer forma de discriminação.

As atividades incluem debates, painéis, palestras, exposições e lançamentos de livros. O evento será encerrado com a elaboração da Carta da Paraíba, documento que reunirá as diretrizes e compromissos definidos durante o congresso.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos