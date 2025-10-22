Academias Estaduais de Letras se unem para aproximar a literatura do público

As Academias Estaduais de Letras do Brasil estão unindo forças para tornar a literatura mais próxima da população. Representantes de 25 das 27 instituições do país vão participar do Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras, que acontece de 23 a 26 de outubro, em João Pessoa (PB). O encontro busca fortalecer o diálogo entre as regiões e propor estratégias para popularizar o acesso à leitura e às manifestações culturais.

O evento também marca a consolidação do Fórum Brasileiro das Academias Estaduais de Letras (Fale BR!), criado para integrar as entidades e ampliar o alcance das ações literárias no país. Segundo a organização, o objetivo é conectar o público às produções regionais e aproximar o universo intelectual do cotidiano das pessoas.

A diretoria nacional do Fale BR! é composta por membros das Academias Paulista, Paranaense e Rio-Grandense. Para a entidade, o encontro representa uma oportunidade de fortalecer a presença das Academias em cada Estado e incentivar projetos que estimulem a educação e o gosto pela leitura.

Durante os quatro dias de programação, serão discutidas iniciativas como o compartilhamento de e-books gratuitos entre as Academias, a criação de concursos literários nacionais e o incentivo à leitura de autores locais nas escolas. Também estará em pauta o compromisso das instituições com a promoção da diversidade e o combate a qualquer forma de discriminação.

As atividades incluem debates, painéis, palestras, exposições e lançamentos de livros. O evento será encerrado com a elaboração da Carta da Paraíba, documento que reunirá as diretrizes e compromissos definidos durante o congresso.