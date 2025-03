Ação Agro Social leva serviços essenciais às comunidades rurais neste sábado

A Ação Agro Social terá sua segunda etapa neste sábado (29), levando serviços essenciais às comunidades rurais do município. O atendimento ocorrerá no Acampamento Zumbi dos Palmares e regiões próximas, das 8h às 13h, com foco em saúde, assistência social, segurança pública e desenvolvimento rural.

A população contará com atendimentos para atualização cadastral, Bolsa Família e CNIS. Na área da saúde, serão oferecidas consultas em ginecologia, clínica geral, oftalmologia e pediatria, além de vacinação e atendimento odontológico. Também será possível solicitar emissão de registros e receber orientações sobre aposentadoria rural, licença-maternidade e sucessão familiar.

Produtores rurais terão suporte para acesso a crédito rural e cadastro no PAA Municipal 2025. Esclarecimentos sobre vacinação animal, sanidade agropecuária e cadastro E-fazenda também estarão disponíveis. Além disso, serão distribuídas mudas de árvores nativas e frutíferas.

Empreendedores e agricultores terão acesso a orientações sobre gestão e comercialização da produção. Consultorias especializadas serão disponibilizadas para apoiar o desenvolvimento do setor, com destaque para a apresentação do aplicativo Mercado Solidário e suporte para produtos e serviços voltados ao agronegócio.

A primeira etapa da iniciativa ocorreu no dia 15 de março, atendendo moradores das comunidades Sucuri, Aguão e PA Conquista. No dia 5 de abril, a ação seguirá para o PA Três Corações e localidades vizinhas. O objetivo é levar serviços públicos a todas as comunidades rurais ao longo do ano, ampliando o acesso a direitos e oportunidades.