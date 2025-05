Ação emergencial oferece abrigo e assistência a pessoas em situação de rua durante frente fria na Capital

Com a chegada de uma frente fria intensa, a estrutura emergencial do projeto Inverno Acolhedor começa a funcionar a partir desta quarta-feira (28), no Parque Ayrton Senna, localizado no Bairro Aero Rancho, região do Anhanduizinho. A iniciativa tem como foco ampliar o acolhimento à população em situação de rua durante as noites de temperaturas igual ou inferiores a 12ºC.

A estrutura no Parque será ativada apenas nos dias em que houver alerta de frio intenso e funcionará das 18h às 6h do dia seguinte.

O local oferecerá abrigo noturno, alimentação fornecida por entidades parceiras, agasalhos, cobertores e atendimento clínico, além de estrutura adaptada para acolher animais de estimação que acompanham os moradores em situação de rua. As salas internas do parque serão utilizadas com fechamento adequado para garantir segurança e conforto.

O atendimento será destinado tanto para aqueles encaminhados por equipes de abordagem social quanto para quem buscar abrigo espontaneamente. Pessoas que optarem por permanecer nas ruas também serão assistidas pelas equipes móveis da SAS, com a entrega de cobertores e orientações.

Além do acolhimento noturno, os atendidos serão orientados a seguir, a partir das 6h, para o Centro POP, onde poderão acessar os serviços da rede socioassistencial durante o dia, como alimentação, atendimento psicossocial e orientações para emissão de documentos.

A operação faz parte de uma estratégia de proteção social que intensifica a atuação durante o inverno, com reforço nas equipes de abordagem, monitoramento meteorológico e distribuição de cobertores. De janeiro a maio deste ano, mais de 4 mil cobertores já foram entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade em Campo Grande.

A população pode colaborar informando casos de pessoas em situação de rua expostas ao frio pelos telefones (67) 99660-6539, 99660-1469 ou pelo 156.