Ações de combate à ceva de animais silvestres no Pantanal

Especialmente entre os municípios de Corumbá e Miranda, na região do Passo do Lontra, área de grande visitação turística voltada à pesca amadora, equipes da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA/MS) têm concentrado esforços no combate à prática ilegal da ceva de animais silvestres.

Estão sendo realizadas abordagens a pescadores, visitas a pousadas e ranchos de pesca, além de ações terrestres ao longo da rodovia MS-181, com a execução de barreiras e fiscalização de veículos, turistas e moradores locais.

O que é a pratica de cevar?

Cevar consiste em oferecer alimento de forma intencional e contínua a animais silvestres, com o objetivo de atraí-los – seja para caça, pesca ou simples aproximação. Essa prática altera o comportamento natural da fauna, gera dependência alimentar, estimula a associação entre presença humana e oferta de alimento, e aproxima os animais de áreas urbanizadas, onde podem ocorrer acidentes graves. Além disso, compromete o equilíbrio ecológico do bioma pantaneiro.

A ceva é uma prática ilegal, tipificada como crime de maus-tratos contra animais silvestres, nos termos da Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

*Com informações da PMA