Adoção de cães e gatos adultos será neste domingo na Praça da Bolívia

Quem busca adotar um animal de estimação terá uma nova oportunidade neste domingo (11). A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza uma ação de adoção de cães e gatos adultos, das 9h às 12h, na Praça da Bolívia, em Campo Grande, no cruzamento da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça.

A iniciativa tem como foco animais adultos, que costumam demorar mais para encontrar um lar. Todos os pets disponíveis para adoção estão saudáveis, vacinados, vermifugados e passaram por avaliação veterinária. Aqueles que ainda não foram castrados terão o procedimento garantido sem custos aos novos tutores.

Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. Equipes da Subea estarão no local para orientar os interessados e fornecer informações sobre cuidados com os animais.