Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

POLÍCIA

Adolescente de 16 anos é apreendida suspeita de matar mulher a facadas em Naviraí

Jovem confessou o crime e disse ter reagido após briga

Duda Schindler

Corpo de Maria Otacília Maciel, de 27 anos, foi encontrado com golpes de faca - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Corpo de Maria Otacília Maciel, de 27 anos, foi encontrado com golpes de faca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta segunda-feira (13) em Naviraí, suspeita de matar Maria Otacília Maciel, de 27 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu por volta das 00h20, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências após o crime e localizaram testemunhas que apontaram a adolescente como autora. Ela foi encontrada na casa do namorado, por volta das 10h, e confessou ter desferido as facadas após uma briga com a vítima, alegando legítima defesa. A jovem afirmou que jogou a arma do crime em um bueiro, mas o objeto não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores acionaram a Polícia Militar ao encontrarem a vítima caída embaixo de uma árvore, com ferimentos no tórax e manchas de sangue nas roupas. O Corpo de Bombeiros encaminhou a mulher ao Hospital Municipal, onde o óbito foi confirmado.

A adolescente apresentava escoriações compatíveis com luta corporal e foi submetida a exame de corpo de delito. Ela foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo a homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos