Adolescente de 16 anos é apreendida suspeita de matar mulher a facadas em Naviraí

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na manhã desta segunda-feira (13) em Naviraí, suspeita de matar Maria Otacília Maciel, de 27 anos, com golpes de faca. O crime ocorreu por volta das 00h20, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Civil, equipes da Seção de Investigações Gerais (SIG) iniciaram diligências após o crime e localizaram testemunhas que apontaram a adolescente como autora. Ela foi encontrada na casa do namorado, por volta das 10h, e confessou ter desferido as facadas após uma briga com a vítima, alegando legítima defesa. A jovem afirmou que jogou a arma do crime em um bueiro, mas o objeto não foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, moradores acionaram a Polícia Militar ao encontrarem a vítima caída embaixo de uma árvore, com ferimentos no tórax e manchas de sangue nas roupas. O Corpo de Bombeiros encaminhou a mulher ao Hospital Municipal, onde o óbito foi confirmado.

A adolescente apresentava escoriações compatíveis com luta corporal e foi submetida a exame de corpo de delito. Ela foi apreendida em flagrante por ato infracional análogo a homicídio doloso e permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Polícia Civil