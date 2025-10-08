Aero Rancho recebe o fumacê nesta quarta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de donças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado na região do Aero Rancho, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (29).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), circularão das 16h às 22h, iniciarão as atividades no cruzamento das ruas Independente com Álvares Machado.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.