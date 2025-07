Agenda de cursos rurais gratuitos segue até o fim de julho em Campo Grande

Produtores, trabalhadores do campo e moradores de Campo Grande interessados em capacitação profissional podem participar dos cursos gratuitos oferecidos ao longo de julho pelo Sindicato Rural de Campo Grande (SRCG). A programação inclui temas como gestão rural, operação de drones, informática, produção de alimentos e cultivo de plantas.

As atividades começaram no dia 1º e seguem até 25 de julho. Os cursos são realizados na sede do sindicato e também em propriedades parceiras. As vagas são limitadas e as capacitações incluem certificado de participação.

Confira o calendário completo:

01 a 03/07 – Administração da Empresa Rural

– Administração da Empresa Rural 01 a 02/07 – Operação de Drone – Módulo I

– Operação de Drone – Módulo I 03 a 05/07 – Montagem e Manutenção de Computadores

– Montagem e Manutenção de Computadores 08 a 11/07 – Análise e Classificação de Grãos (Soja e Milho)

– Análise e Classificação de Grãos (Soja e Milho) 08 a 09/07 – Fundamentos do Uso de Drones no Agronegócio – Módulo II

– Fundamentos do Uso de Drones no Agronegócio – Módulo II 10 a 11/07 – Operação de Drone – Módulo I

– Operação de Drone – Módulo I 14 a 16/07 – Implantação e Manejo Básico de Horta

– Implantação e Manejo Básico de Horta 16 a 18/07 – Confeitaria: Bolos e Biscoitos

– Confeitaria: Bolos e Biscoitos 23 a 24/07 – Conserva de Hortaliças

– Conserva de Hortaliças 23 a 25/07 – Gestão de Resíduos em Propriedades Rurais

– Gestão de Resíduos em Propriedades Rurais 24 a 25/07 – Floricultura – Cultivo de Orquídeas

Os cursos são promovidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS). Informações e inscrições podem ser feitas pelo telefone (67) 9 9989-6145 ou pelo e-mail [email protected].