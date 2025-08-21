Veículos de Comunicação
IDENTIDADE

Agendamento para emissão de novo RG aos sábados já está disponível em Campo Grande

Atendimento será realizado no Shopping Norte Sul Plaza a partir do dia 23, com 130 vagas para cada sábado

Duda Schindler

Nova CIN substitui o antigo RG e adota o CPF como número único de identificação - Foto: Reprodução/ Governo de MS

Já está disponível o agendamento para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) aos sábados, no posto de identificação do Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. O atendimento começa neste sábado (23), das 10h às 17h, com oferta de 130 vagas por dia.

Durante a semana, o local segue funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, com 200 vagas diárias.

Segundo o Instituto de Identificação da Polícia Científica, a ampliação do atendimento busca facilitar o acesso para quem só tem o sábado para resolver pendências. “Queremos atender mais cidadãos, garantindo que ninguém fique sem a emissão do documento”, afirmou o diretor Daniel Freitas.

A nova CIN substitui o antigo RG e adota o CPF como número único de identificação. A primeira via é gratuita até 2032. O prazo de validade é de 5 anos para crianças de até 11 anos, 10 anos para pessoas entre 12 e 59 anos e indeterminado para quem tem mais de 60 anos.

O agendamento deve ser realizado pelo site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS).

