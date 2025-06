Águia-cinzenta é reabilitada e devolvida à natureza em Campo Grande

Uma águia-cinzenta (Urubitinga coronata), espécie rara de ave de rapina e ameaçada de extinção, foi devolvida à natureza na última semana, após passar por cinco meses de tratamento e reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. A soltura ocorreu em uma área rural da cidade, próxima ao local onde o animal havia sido resgatado.

A ave foi encontrada ferida às margens da rodovia MS-040, no dia 11 de janeiro deste ano, com sinais de traumatismo cranioencefálico. O resgate foi feito pela Polícia Militar Ambiental (PMA), que também acompanhou o retorno do animal ao seu habitat. No CRAS, a águia passou por atendimento veterinário especializado e foi submetida a um processo de reabilitação até que estivesse apta a voar novamente.

A espécie é considerada vulnerável à extinção na região centro-leste da América do Sul, com registros na Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. Seu habitat típico inclui áreas abertas e formações de cerrado, ecossistemas que vêm sendo reduzidos pelo avanço da agropecuária e da urbanização.

De acordo com o CRAS, apenas no primeiro semestre de 2025, cerca de 200 animais silvestres foram reabilitados e devolvidos à natureza. A maioria dos resgates está relacionada a impactos provocados por atividades humanas, como atropelamentos, queimadas, desmatamentos e tráfico ilegal de fauna.

Confira o momento que a ave foi solta:

O centro reforça que a colaboração da população é essencial para a preservação da vida silvestre. Animais encontrados feridos ou em risco podem ser encaminhados ao CRAS ou entregues à PMA, desde que o transporte seja feito de forma segura.