Alface e tomate têm queda nos preços em MS

Os preços de hortaliças recuaram nesta semana na Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), impulsionados pela boa oferta de alface e tomate. A caixa com 7 quilos de alface crespa caiu 12,5% e está sendo vendida por R$ 35, em média. Já o tomate do tipo longa vida está cotado a R$ 130 a caixa, queda de aproximadamente 7% em relação à semana anterior.

No segmento de frutas, a uva Niágara apresentou a maior redução entre os itens monitorados. A caixa de 5 quilos está sendo vendida por R$ 60, após recuo nos preços.

Entre os produtos que registraram aumento, o pepino continua com valores em alta pela segunda semana consecutiva. A caixa com 23 quilos está sendo comercializada por R$ 100, cerca de 11% acima do preço da semana passada.

Outros itens com preços mais elevados são a melancia, vendida a R$ 1,60 o quilo, e o quiabo, com a caixa de 15 quilos cotada a R$ 170.