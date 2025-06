AMCHAM CEO Forum discute estratégias de alta performance em Campo Grande

Na próxima sexta-feira (6), Campo Grande será palco do AMCHAM CEO Forum – Edição Mato Grosso do Sul, evento que nesta edição tem como foco a alta performance nas empresas. A iniciativa faz parte da 7ª edição do programa “RCN em Ação” e será realizada na Fazenda Churrascada, das 7h30 às 13h30. O encontro já conta com a participação confirmada de 220 empresários e executivos de diferentes setores.

Em entrevista à rádio Massa FM, o gerente regional da AMCHAM Brasil, Dennis Rondina, explicou que o tema foi escolhido com base em uma pesquisa nacional com mais de 700 executivos, que apontou a preparação das lideranças como fator essencial para o desempenho das empresas em um cenário desafiador.

Dennis Rondina na Massa FM – Luiz Soares