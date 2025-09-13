Anatel altera regras do telemarketing e amplia restrições para operadoras

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou mudanças nas regras que regulam as ligações de telemarketing no país. As medidas, que começam a valer a partir de novembro, têm como objetivo reorganizar o funcionamento do setor e reforçar mecanismos de segurança para os consumidores.

Entre as alterações estão:

Bloqueio obrigatório de ligações para clientes cadastrados no sistema “Não Me Perturbe” por todas as operadoras, inclusive as de pequeno porte.

Fim da exigência do prefixo 0303 em chamadas de telemarketing.

Obrigatoriedade de adoção do sistema “Origem Verificada” para empresas que realizam mais de 500 mil ligações por mês.

O sistema “Não Me Perturbe” permite que clientes bloqueiem ofertas de serviços de telefonia, TV, internet e de instituições financeiras. Até agora, apenas grandes operadoras participavam do programa, mas a regra passa a incluir empresas menores. O cadastro pode ser feito no site www.naomeperturbe.com.br e entra em vigor em até 30 dias.

Já o prefixo 0303, que era usado para identificar chamadas de telemarketing ativo, deixou de ser obrigatório desde agosto, após decisão da Anatel. A justificativa é que o código passou a ser rejeitado por usuários e perdeu a eficácia como instrumento de transparência.

No lugar do prefixo, a Anatel determinou que empresas com alto volume de ligações adotem o “Origem Verificada”, sistema que confirma a autenticidade da chamada e busca reduzir golpes como o spoofing — quando golpistas usam números falsos para se passar por empresas confiáveis — e as chamadas automáticas conhecidas como robocalls.