ESTIMATIVA

Anec aponta redução nas exportações de soja e milho

Apesar do ajuste para baixo, embarques seguem acima dos registrados em 2024

Duda Schindler

Acumulado de janeiro a outubro já soma mais de 102 mi de toneladas - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
As exportações brasileiras de soja e milho registraram leve redução nas estimativas de outubro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (28) pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). Mesmo com a revisão, os volumes projetados continuam acima dos embarques realizados no mesmo mês do ano passado.

De acordo com o boletim semanal da entidade, os embarques de milho devem alcançar 6,19 milhões de toneladas em outubro, ante 6,57 milhões previstos na semana anterior. Ainda assim, o número supera as 5,67 milhões de toneladas exportadas em outubro de 2024.

No caso da soja, as projeções caíram de 7,34 milhões para 7 milhões de toneladas. Em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 4,43 milhões de toneladas, o resultado representa um avanço significativo.

Com uma safra recorde em 2025, o Brasil deve ultrapassar já neste mês o volume total exportado em todo o ano de 2023. Segundo a Anec, o acumulado de janeiro a outubro já soma mais de 102 milhões de toneladas, um novo recorde anual para o setor.

As exportações de farelo de soja também recuaram ligeiramente, passando de 2,09 milhões para 2,08 milhões de toneladas, ficando abaixo das 2,45 milhões embarcadas em outubro do ano passado.

