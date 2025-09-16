Veículos de Comunicação
Animais de eventos rurais podem ficar isentos de taxa da GTA em MS

Proposta prevê dispensa do pagamento para cavalgadas, provas e atividades culturais ligadas ao campo

Duda Schindler

Cavalgada que abriu a etapa nacional CLC e Potro do Futuro em Campo Grande em 2023 - Foto: Prefeitura de CG
Cavalgada que abriu a etapa nacional CLC e Potro do Futuro em Campo Grande em 2023 - Foto: Prefeitura de CG

Animais que participarem de cavalgadas, provas equestres e outros eventos culturais, esportivos, turísticos ou beneficentes ligados ao meio rural podem ficar isentos do pagamento da taxa estadual de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

A mudança está prevista no Projeto de Lei 241/2025, apresentado nesta terça-feira (16), pela deputada Mara Caseiro (PSDB), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems). A proposta prevê que a isenção se aplique exclusivamente a eventos tradicionais que preservam e valorizam a cultura do campo.

De acordo com a justificativa da proposta, essas atividades representam parte da identidade cultural e do patrimônio imaterial sul-mato-grossense, além de movimentarem a economia local e incentivarem o turismo regional.

Após o prazo de pauta para recebimento de emendas, o texto será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso seja considerado constitucional, seguirá para as demais comissões e votações em plenário.

