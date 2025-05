Anvisa mantém proibida a comercialização do creme dental Colgate

TRABALHO EM ALTA

Mato Grosso do Sul registra criação de 12,5 mil empregos formais em 2025

Mato Grosso do Sul encerrou o primeiro trimestre de 2025 com um saldo positivo de 12.553 vagas com carteira assinada, conforme dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O desempenho consolida a tendência de crescimento no mercado de trabalho estadual, impulsionado principalmente pelo setor […]