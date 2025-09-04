Veículos de Comunicação
SAÚDE

Anvisa proíbe a venda de anel medidor de glicose sem agulha

Segundo a Agência, o produto não tem base científica, nem eficácia comprovada

Duda Schindler

Fachada da Anvisa, em Brasília - Foto: Reprodução/ Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de alguns medidores de glicose sem o uso de agulha. Segundo a Agência, os produtos não têm base científica. Eles prometem medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem precisar furar o dedo para retirar o sangue.

Anel para Acupressão Glucomax – Foto: Reprodução

A medida proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e o uso dos seguintes produtos: Anel para Acupressão Glucomax; Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.

De acordo com a Anvisa, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na agência. Eles estariam sendo anunciados e colocados à venda em diversos sites de compras online. Além de divulgação nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok.

Segundo informações, os anúncios dos produtos utilizam imagens de pessoas famosas para enganar os consumidores.

Orientações

Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde e por isso não devem ser utilizados. 

A Anvisa ainda relembra que denúncias sobre produtos irregulares devem ser feitas à entidade, por meio da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

