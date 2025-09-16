Anvisa proíbe venda de marca de azeite em todo o Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da venda de todos os lotes do azeite da marca Los Nobles. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (16) e impede a comercialização, a importação, a distribuição e a propaganda do produto em todo o território nacional.

Apresentado na internet como de origem argentina, o azeite não possui registro junto à Anmat, órgão equivalente à Anvisa no país vizinho. Segundo a agência, o produto é considerado clandestino, e nem a empresa responsável nem o CNPJ da distribuidora são conhecidos.

Com a inclusão da Los Nobles, já são mais de 20 marcas de azeite proibidas neste ano pelo governo federal, em ações conjuntas da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Desde janeiro, foram mais de 70 vetos envolvendo irregularidades em lotes e marcas disponíveis no mercado brasileiro.

As fiscalizações encontraram diversas irregularidades, como adulteração, presença de outros óleos vegetais na composição, ausência de registro de empresas no Brasil, descumprimento de padrões de rotulagem e até incerteza sobre a origem do produto.

Entre as marcas vetadas em 2025 estão Vale dos Vinhedos, Serrano, Málaga, Campo Ourique, Santa Lucía, Villa Glória, Alcobaça e San Martín, entre outras. Em alguns casos, a proibição abrange todos os lotes; em outros, apenas determinados envases foram suspensos.

Como comprar um bom azeite

Para evitar problemas, especialistas orientam os consumidores a desconfiar de preços muito baixos, optar por azeites com envase recente e verificar se a marca está registrada junto ao Ministério da Agricultura. A checagem pode ser feita online, tanto pelo Cadastro Geral de Classificação quanto pelo sistema de consulta de produtos irregulares disponibilizado pelo governo.