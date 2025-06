Aos 69 anos, professor realiza sonho e lança primeiro livro

Aos 69 anos, o professor aposentado Idroaldo Mariano de Paula realiza o sonho de publicar seu primeiro livro, após cerca de cinco décadas guardando esse desejo. A obra, intitulada “João Dançarino e outros contos”, reúne 12 histórias e será lançada neste sábado (21) na cidade, marcando a estreia do autor no universo literário.

Idroaldo conta que a ideia de escrever o livro surgiu ainda na época da faculdade, quando cursava Geografia. “Sempre tive vontade, mas achava que era algo distante. Com o tempo, essa ideia ganhou força até se concretizar”, relata. Durante sua carreira como professor na rede pública, ele diz ter aprendido muito com seus alunos, o que também influenciou sua escrita.

O livro traz contos que abordam temas variados, incluindo reflexões sobre mudanças sociais e ambientais. A formação em Geografia do autor ajuda a embasar algumas dessas discussões, especialmente sobre o impacto do ser humano no meio ambiente. “Quero que o leitor perceba as transformações que ocorrem ao nosso redor e o papel que desempenhamos nisso”, explica Idroaldo.

A história que dá nome ao livro, “João Dançarino”, narra a trajetória de um homem que, apesar das dificuldades, persiste para realizar o sonho de aprender a dançar, simbolizando a luta do autor para publicar seu próprio livro após tantos anos de dedicação.

Lançamento do livro João Dançarino e outros contos

Quando: Sábado, 21 de junho, às 16h

Sábado, 21 de junho, às 16h Onde: Cafeteria Doce Lembrança, Rua Dom Aquino, nº 2.055 – Centro

Cafeteria Doce Lembrança, Rua Dom Aquino, nº 2.055 – Centro Entrada: Gratuita e aberta ao público

*Com informações da Assessoria