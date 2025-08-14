Apenas três unidades de saúde da Capital terão pediatras durante o dia nesta quinta

A escala de urgência e emergência para esta quinta-feira (14) em Campo Grande mostra que a rede municipal conta com poucos médicos pediatras durante os períodos matutino e vespertino. Em várias unidades, não há previsão de atendimento infantil no decorrer do dia.

No turno da manhã, apenas três das dez unidades listadas terão pediatras: as UPAs Cel. Antonino, Universitário e o CRS Tiradentes. Pela tarde, a situação se repete, com no máximo seis profissionais por turno.

Unidades de grande demanda, como a UPA Moreninha e a UPA Santa Mônica, não terão pediatras disponíveis nos dois períodos diurnos.

À noite, a distribuição melhora, com cinco unidades contando com pediatras, mas ainda com variação no número de profissionais, entre dois e cinco por posto. Além das unidades que terão atendimento diurno, as UPAs Moreninha e Leblon contarão com profissionais para o atendimento infantil.

A falta de cobertura pediátrica durante o dia pode impactar diretamente o tempo de espera e a procura por atendimento nas unidades que mantêm médicos infantis, concentrando a demanda em poucos locais.