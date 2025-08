Após quatro anos de espera, idoso realiza cirurgia no joelho

Após mais de quatro anos de espera, o aposentado Auro Mendonça, de 70 anos, morador de Campo Grande, conseguiu realizar uma cirurgia no joelho direito. O procedimento, indicado por causa de osteoartrite avançada e gonartrose, só foi possível após a intervenção da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Ele já recebeu alta e se recupera em casa, de acordo com a família.

O idoso precisava colocar próteses nos dois joelhos, mas não tinha condições financeiras para arcar com os custos. Desde 2021, tentava realizar as cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem sucesso. A primeira operação, no joelho esquerdo, aconteceu em abril do ano passado, também com apoio da Defensoria. Segundo a esposa, Suely Mendonça, a recuperação foi tranquila e sem complicações.

A nova intervenção foi garantida após uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que determinou o repasse dos recursos necessários para a realização do procedimento. Com o valor liberado, Auro pôde passar pela cirurgia do joelho direito em julho.

Os defensores públicos responsáveis pelo caso destacaram que o procedimento faz parte da lista de serviços que o SUS deve oferecer à população. A atuação garantiu que o paciente tivesse acesso a um direito básico previsto no sistema público de saúde.