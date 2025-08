Após quatro anos de espera, paciente realiza transplante renal em Campo Grande

Jair Lemos da Silva, de 54 anos, passou por um transplante de rim no início de julho, após quatro anos na fila de espera. Morador de Três Lagoas, ele foi chamado para a cirurgia no dia 7 e operado no dia seguinte, no Hospital Unimed Campo Grande. A nova chance chegou após uma tentativa frustrada anterior, quando o procedimento foi cancelado por conta de uma intercorrência com o doador vivo, na véspera da operação.

Acompanhado da esposa, Cássia Regina Mariano Lemos, Jair enfrentou o procedimento com esperança. Segundo ela, a cirurgia representava a oportunidade de melhorar a qualidade de vida do marido, que aguardava há anos pela doação.

“A gente esperava por isso há muito tempo e o coração ficou apertado, mas, ao mesmo tempo, a felicidade tomava conta, porque sabíamos que o transplante era essencial para ele ter mais qualidade de vida” – Cássia Regina Mariano Lemos.

Catorze dias após o transplante, ainda internado, Jair recebeu a notícia da alta médica dada pela nefrologista Rafaella Campanholo Grandinete. O paciente encerrou o período hospitalar com o tradicional toque do “sino da vitória”, em referência à superação do processo.

A enfermeira Sabrina Cangussu, que acompanhou o caso, destacou o esforço coletivo da equipe de saúde. Para ela, o retorno do paciente para casa representa a realização do objetivo comum entre os profissionais envolvidos.

Ao deixar o hospital, Jair reforçou a importância da doação de órgãos. Ele agradeceu à família do doador falecido e fez um apelo à conscientização: “Muita gente depende disso para viver. É preciso pensar na doação”.