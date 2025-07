Arara-azul é oficializada como ave símbolo de Mato Grosso do Sul

A arara-azul (nome científico Anodorhynchus hyacinthinus) agora é oficialmente a ave símbolo de Mato Grosso do Sul. A Lei nº 6.442, sancionada pelo governador Eduardo Riedel na quinta-feira (3), foi publicada no Diário Oficial do Estado e reconhece a relevância ecológica, cultural e turística da espécie para o território sul-mato-grossense.

Com essa oficialização, o Estado reforça o papel da arara-azul como emblema da conservação ambiental e da identidade regional, principalmente por sua forte presença no Pantanal e outras áreas naturais de Mato Grosso do Sul.

Arara-azul

A arara-azul é considerada a maior espécie de arara do mundo. Possui plumagem azul vibrante e bico grande e curvo, que ajuda a quebrar sementes duras, como as do coqueiro e da bocaiúva — base de sua alimentação. Vive em áreas de floresta e savana, como o Cerrado e o Pantanal, e costuma formar pares para a vida toda.

A espécie já esteve ameaçada de extinção, mas, graças a projetos de conservação e proteção de habitat, como o realizado no Pantanal sul-mato-grossense, as populações vêm sendo recuperadas ao longo dos anos.

Ainda assim, a arara-azul continua considerada vulnerável, e está presente na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN).