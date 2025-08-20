Árbitro sofre injúria racial durante jogo do Estadual Sub-15

O árbitro Francis da Silva Bandeira, de 35 anos, denunciou ter sido vítima de racismo durante a partida entre Náutico e Naviraiense, no último sábado (16), pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. O episódio ocorreu no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, logo no início do segundo tempo, quando a partida foi paralisada por cerca de quatro minutos. O Náutico venceu o confronto por 5 a 1.

Segundo relato do árbitro, ele ouviu ofensas raciais vindas de um torcedor por volta dos dois minutos da etapa final. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil e também relatado na súmula do jogo. De acordo com a denúncia, o autor das injúrias seria o diretor do Naviraiense. A informação foi confirmada por testemunhas.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (20), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) repudiou o ato e informou que todos os documentos do jogo serão encaminhados ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) para as devidas providências.

Cofira a nota na íntegra: