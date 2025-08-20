Veículos de Comunicação
RACISMO

Árbitro sofre injúria racial durante jogo do Estadual Sub-15

Ofensas partiram de dirigente do Naviraiense durante partida contra o Náutico no Estádio das Moreninhas

Duda Schindler

Em partida, Náutico goleou Naviraiense - Foto: Reprodução/ FFMS

O árbitro Francis da Silva Bandeira, de 35 anos, denunciou ter sido vítima de racismo durante a partida entre Náutico e Naviraiense, no último sábado (16), pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15. O episódio ocorreu no Estádio das Moreninhas, em Campo Grande, logo no início do segundo tempo, quando a partida foi paralisada por cerca de quatro minutos. O Náutico venceu o confronto por 5 a 1.

Segundo relato do árbitro, ele ouviu ofensas raciais vindas de um torcedor por volta dos dois minutos da etapa final. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na Polícia Civil e também relatado na súmula do jogo. De acordo com a denúncia, o autor das injúrias seria o diretor do Naviraiense. A informação foi confirmada por testemunhas.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (20), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) repudiou o ato e informou que todos os documentos do jogo serão encaminhados ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) para as devidas providências.

Cofira a nota na íntegra:

“A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) repudia, de forma veemente, o ato de injúria racial sofrido pelo árbitro Francis da Silva Bandeira durante a partida entre Náutico e Naviraiense, realizada no último sábado (16), válida pelas quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 2025.

O futebol deve ser um espaço de respeito, inclusão e diversidade, e não há qualquer tolerância para atitudes discriminatórias. Racismo é crime e precisa ser combatido em todas as esferas da sociedade, inclusive dentro do esporte.

Toda a documentação da partida, incluindo a súmula com relato da arbitragem e relatório do delegado da partida, será encaminhada ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MS), para que as medidas cabíveis sejam tomadas com o máximo rigor.

A FFMS reafirma seu compromisso em promover um futebol justo, seguro e respeitoso para todos os envolvidos, reforçando sua luta permanente contra o racismo e qualquer forma de preconceito.

Campo Grande, 20 de agosto de 2025

Estevão Petrallás
Presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul”

