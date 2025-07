Área desmatada ilegalmente em Bonito deverá ser recuperada após acordo judicial

Uma área de 15,84 hectares desmatada de forma irregular em Bonito, deverá ser recuperada por meio de um acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e a dona da propriedade. A medida foi tomada após a constatação de danos ambientais em uma chácara, onde houve retirada não autorizada de vegetação nativa em áreas protegidas.

A infração foi identificada durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA/MS), realizada após análise de imagens de satélite e laudos técnicos produzidos pelo Programa DNA Ambiental. As informações apontaram a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente e reserva legal, sem licença dos órgãos competentes. Além disso, foram encontradas madeiras cortadas, vestígios de queimadas, pisoteio por animais e a presença de uma estrutura coberta por lona na área afetada.

Devido à infração, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) aplicou multas que totalizam R$ 26 mil — valor correspondente à retirada de vegetação fora da reserva legal e à degradação ambiental em área de preservação.

Para compensar os danos, a proprietária da área firmou um compromisso que inclui a apresentação e execução de um plano de recuperação ambiental. O projeto deverá começar em até 90 dias e ser concluído no prazo máximo de quatro anos. Entre as ações previstas estão o cercamento das áreas danificadas, o aumento da reserva legal da chácara em dois hectares e o registro da medida no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

O acordo também estabelece que não será permitida nova retirada de vegetação nativa sem autorização, especialmente de espécies protegidas como aroeira, baraúna e gonçalo-alves. Além disso, fica proibida a comercialização ou transporte de produtos de origem vegetal sem a devida licença ambiental.

A fiscalização do cumprimento das medidas será feita pelo Ministério Público. Caso o acordo não seja seguido, poderão ser adotadas novas medidas para responsabilizar a proprietária e garantir a recuperação da área.