Arraiá beneficente agita o fim de semana no Shopping Norte Sul Plaza

A segunda edição do Arraiá Beneficente de Norte a Sul promete movimentar o fim de semana em Campo Grande com muita música, comidas típicas e ações solidárias. O evento acontece neste sábado (12) e domingo (13), das 17h às 22h, no estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza. A entrada é gratuita, e toda a renda arrecadada nas barracas será destinada a instituições beneficentes da Capital.

Durante os dois dias de festa, o público poderá saborear delícias como arroz doce, pamonha, espetinho, curau, amendoim, além de quentão e chope. A programação inclui apresentações musicais ao vivo com o cantor Givago no sábado e Maria Cláudia e Marcos Mendes no domingo, com repertório que vai do sertanejo ao forró. Também haverá bingo beneficente, brincadeiras típicas e espaço para crianças com pescaria, boca do palhaço, correio elegante e pintura facial gratuita.

De acordo com a gerente de marketing do shopping, Anna Carolina Zimmermann, o evento foi criado para proporcionar lazer acessível à população e fortalecer o apoio a projetos sociais.

Anna Zimmermann na Massa FM – Adriano Hany

“Fazer festa junina em shopping é inédito na cidade, e desde o ano passado unimos essa tradição a um formato que ajuda instituições que atuam com crianças, famílias e segurança pública”, explicou.

Mais de dez entidades participam da festa, entre elas a Casa de Maria o grupo Unidas, o Acampamento de Segurança Pública e a loja maçônica Justiça e Perseverança.

Além das barracas de alimentos e bebidas, haverá também um bazar beneficente com roupas infantis e enxovais produzidos por voluntárias da Madre Anchieta.

A festa será realizada no estacionamento do shopping, com acesso pela Rua Japão, próximo à entrada do cinema. A organização recomenda que os visitantes levem agasalhos para doação, como parte da campanha de inverno promovida pelo centro comercial.

Confira a entrevista completa na Tarde da Massa desta quinta-feira (10):