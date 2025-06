Arraial de Santo Antônio deve atrair 30 mil pessoas em Campo Grande

Entre esta quinta-feira (12) e domingo (15), Campo Grande celebra uma das festas juninas mais tradicionais da cidade. O Arraial de Santo Antônio acontece na Praça do Rádio Clube com expectativa de receber cerca de 30 mil pessoas durante os quatro dias de evento. A programação inclui música ao vivo, apresentações de quadrilhas, celebrações religiosas e uma grande variedade gastronômica a preços acessíveis.

Ao todo, 30 barracas comandadas por entidades sociais da Capital vão oferecer comidas típicas, doces e bebidas, com valores que variam entre R$ 5 e R$ 40. O cardápio reúne pratos como arroz carreteiro, arroz pantaneiro, sopas paraguaias, caldos diversos, espetinhos, cachorro-quente, pastel, sobá pantaneiro, além de doces típicos como pamonha, curau, canjica, bolo de pote e maçã do amor. Para esquentar as noites frias, os visitantes também poderão degustar quentões e laranjada natural.

Além da gastronomia, o Arraial conta com uma programação musical variada. A abertura, na quarta-feira (12), terá show da dupla Jads & Jadson, às 21h, antecedida por João Marcos e Zé Ronaldo, às 19h. A tradicional quadrilha junina sobe ao palco às 18h30.

Na sexta-feira (13), feriado do padroeiro de Campo Grande, a programação religiosa começa às 18h com procissão saindo da Catedral em direção à Praça. Às 19h, Dom Dimas preside a Santa Missa. A noite encerra com apresentação da dupla Gilson e Júnior, às 21h.

No sábado (14), a festa continua com apresentações da quadrilha às 18h30, seguidas pelos shows de Max Henrique, às 19h, e da dupla Alex e Yvan, às 21h.

O encerramento, no domingo (15), terá quadrilha às 18h, Fábio Cunha às 19h e o grupo Ipê da Serra às 20h, trazendo o forró para fechar o Arraial com animação.

Outro destaque do evento é a venda dos tradicionais bolos de Santo Antônio, que começou nesta quarta-feira. Os bolos de pote serão distribuídos na Paróquia a partir de sexta-feira (13). De acordo com a tradição católica, quem encontrar uma aliança escondida dentro do bolo está prestes a se casar ou renovar os votos matrimoniais.

Com entrada gratuita, o Arraial de Santo Antônio reforça o espírito comunitário e cultural da Capital, unindo fé, música e culinária típica em uma celebração que valoriza as tradições juninas de Mato Grosso do Sul.